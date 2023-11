¿Por qué los trabajadores se quedan en una empresa? Conoce más al respecto

En la actualidad, en un mercado con escasez de habilidades, podría parecer que asegurar el talento es la batalla más grande para las empresas exitosas. Pero mantenerlos es igual de importante.

La realidad es que, con tantas oportunidades laborales disponibles que atraen a los trabajadores, la dificultad en la retención se ha vuelto más común en México, especialmente para las empresas más grandes. Además del costo obvio de reemplazo, la rotación de personal conduce a una pérdida de conocimiento de la empresa, una cultura interrumpida y el riesgo de una reputación negativa para la empresa.

Comprender lo que los incentiva a quedarse en una empresa y evaluar su experiencia laboral mantendrá a su equipo comprometido, motivado y productivo.

Aquí se muestran algunas estrategias para retener a un buen personal. Recuerde que la comunicación es clave aquí. Mantén el contacto y averigua qué necesita tu equipo y cómo puedes entregarlo de manera efectiva.

1. Flexibilidad

Las empresas que no ofrecen suficiente flexibilidad a los trabajadores no sólo están perdiendo talento valioso, sino que también están luchando para reemplazar los puestos vacantes.

Dado que la flexibilidad es subjetiva, no existe un modelo único que se adapte a las vidas personales y profesionales de todos. En su lugar, adopta un enfoque personalizado que satisfaga las diferentes necesidades de gestión del tiempo de tus trabajadores.

Por ejemplo:

¿Los padres se sienten cómodos para ausentarse y recoger a los niños en el colegio?

¿Las personas tienen autonomía para atrasar el inicio de la jornada, si trabajaron hasta tarde el día anterior?

¿Cómo puede fomentar la flexibilidad en su lugar de trabajo?

Discuta las opciones de flexibilidad con los candidatos durante el proceso de contratación.

Asegúrese de que la flexibilidad que ofreces a los trabajadores esté basada en expectativas establecidas por la empresa y bien promocionada.

Ofrezca más autonomía sobre el lugar y horario de trabajo.

2. Relaciones con colegas

Sus trabajadores pasan aproximadamente un tercio de sus vidas en el trabajo. Por lo tanto, es lógico que tener buenas relaciones con los jefes y compañeros de trabajo haga que sus empleos sean más agradables.

Se dice que las personas no abandonan trabajos, abandonan a los gerentes.

Por otro lado, las relaciones de trabajo positivas y basadas en la confianza pueden llevar a una mayor productividad, un mejor compromiso con los clientes y mayores ganancias.

¿Cómo puede fomentar relaciones positivas en tu lugar de trabajo?

Considera los siguientes elementos:

¿Cómo fomenta la colaboración?

¿Cómo crea visibilidad en los horarios y oportunidades para la interacción social?

¿Fomenta buenas relaciones con sus colaboradores directos al alentar la comunicación abierta y efectiva?

¿Un nuevo equipo de trabajo descentralizado ha alterado la camaradería previa a la pandemia? Si es así, ¿ha adaptado su enfoque?

3. Salario competitivo

Ofrecer un salario competitivo, igual o superior al estándar para trabajos similares, siempre será una de las mejores formas de atraer y retener al mejor talento.

También muestra a tus funcionarios que valoras sus habilidades y contribuciones, lo que crea una cultura positiva y fomenta un equipo productivo y comprometido.

Sin embargo, con el mercado cambiando rápidamente, los empleadores deben comparar los salarios regularmente.

¿Cómo puede mantener salarios competitivos en su lugar de trabajo?

Manténgase actualizado con las guías y encuestas de salarios en línea.

Ajusta las tasas de pago existentes para que estén a la par con lo que se ofrece a los nuevos contratados.

No siempre se trata sólo de los números: los excelentes beneficios para los trabajadores también juegan un papel.

4. Contenido del trabajo

Los trabajadores son más propensos a quedarse en una empresa si creen que su trabajo tiene propósito y que sus esfuerzos son reconocidos y apreciados.

Dado que la satisfacción laboral general es el resultado de muchos factores motivadores, incluidos los logros, la responsabilidad y el crecimiento, los trabajadores deben sentir que su trabajo es significativo y desafiante.

¿Cómo puede respaldar un contenido laboral satisfactorio en su lugar de trabajo?

Brinda a los trabajadores nuevas oportunidades de desafíos, responsabilidades y oportunidades.

Fomenta la apropiación permitiendo que influyan y contribuyan en proyectos de equipo.

Ofrece oportunidades continuas de capacitación y desarrollo.

5. Cultura empresarial

No sorprende que los trabajadores permanezcan en empresas que fomentan una cultura positiva. Ya que abandonar puede sentirse como renunciar a algo especial.

Una cultura empresarial saludable es aquella que está libre de conflictos, empoderadora y respetuosa. Motívelos a estar más comprometidos y motivados, trabajando juntos hacia un objetivo común en toda la empresa.

¿Cómo puede respaldar una cultura positiva en su lugar de trabajo?

Adopte valores fundamentales organizacionales que respalden una cultura de trabajo saludable.

Fomente la colaboración con un liderazgo que promueva el trabajo en equipo, la inclusión y la comunicación abierta.

Establezca objetivos y recompensas claras para todos.

6. Crecimiento profesional

Ofrecer oportunidades continuas de aprendizaje les hace saber que vale la pena invertir en ellos. Y cuando sienten que son una prioridad, los trabajadores tienen poco interés en buscar ofertas de trabajo.

El compromiso con el crecimiento y desarrollo muestra que el empleador está atento y se preocupa por la progresión profesional de su personal. Además, tener conversaciones regulares sobre el camino de la carrera de alguien puede establecer una relación y lealtad con el trabajador.

¿Cómo puede respaldar el crecimiento profesional en su lugar de trabajo?

Proporcione oportunidades continuas de formación y desarrollo pagadas.

Cree un programa de mentoría para nuevos contratados y puestos de aprendices.

La conclusión sobre la retención de empleados

Cuando se trata de por qué los empleados permanecen en una empresa, lo mejor es suponer que todos son propensos a irse. Recuerda, una oferta externa se vuelve más atractiva si un empleado no se siente reconocido o recompensado por tu empresa.

Y dado que las personas ven la negociación con un empleador actual como confrontativa, la evitarán sin la red de seguridad de una oferta competitiva.

Así que comienza la conversación temprano. Pregúnteles sobre sus necesidades ahora, antes de que empiecen a buscar en otro lado.

Artículo adaptado del blog de Robert Half Australia: Why do employees stay with a company long term?